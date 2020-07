Pandemia de dólares: EE.UU. y Europa definen asistencia millonaria para salir de la crisis

La crisis económica derivada del impacto del coronavirus sigue aumenta su presión sobre los gobiernos para acelerar e incrementar los planes de ayuda. Desde Donald Trump hasta Angela Merkel, se prevé que hoy sea un día decisivo ya que las administraciones de Estados Unidos y la Unión Europea debaten respectivamente los montos que asignarán a la recuperación pospandemia, y otros países observan atentos ya que también impregnarán sus propias estrategias.

En Washington, se reunirán hoy el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, el líder de la mayoría republicana en el Senado Mitch McConnell y otros legisladores republicanos para elaborar un nuevo paquete fiscal que brinde alivio a individuos y empresas.

Bloomberg

Concretamente, el plan del Partido Republicano contempla u$s 1 billón, mientras que los demócratas bregan por un plan de u$s 3,5 billones. En vista de las elecciones presidenciales de noviembre, no sólo el monto de los respectivos proyectos es la gran grieta. También los compromisos que pretenden a cambio tanto de empresas, como otras entidades y escuelas. McConnell, por ejemplo, sólo concibe incluir límites a la responsabilidad de esas instituciones.

En todo caso, del lado de Trump apuestan a que ésta sea una última oportunidad para evitar que la derrota económica provocada por el resurgimiento del coronavirus en el país se profundice antes de los comicios.

Cuarto día de negociación en la UE

En tanto, los líderes europeos negocian hoy por cuarta jornada consecutiva en Bruselas para consensuar un plan de recuperación pospademia, con reuniones bilaterales de mandatarios antes de la sesión plenaria para evaluar la nueva propuesta encargada al presidente del Consejo europeo, Charles Michel.

La cumbre vivió ayer los episodios de mayor tensión, con los países del norte (Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Austria y Finlandia) pidiendo más recortes y el resto de socios acusándoles de "instrumentalizar" y "bloquear" la negociación. Hoy los líderes esperan de Michel una nueva propuesta con el tamaño global del fondo de recuperación aún abierto, pero que reserve hasta 390.000 millones de euros (u$s 445.000 millones) a transferencias.