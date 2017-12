Encuestas en Brasil dan a Lula ganador en todos los escenarios

El ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva lidera la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2018 en Brasil según el último sondeo de Datafolha. Aunque es posible que no pueda presentarse a causa de las causas penales en su contra que podrían enviarlo a la cárcel, el líder del PT se mantiene a la cabeza en los sondeos, tanto para la primera vuelta como en un posible ballottage.

La encuesta le otorga un 34%, seguido por el diputado de ultraderecha Jair Bolsonaro, con 17%, la líder ambientalista Marina Silva con un 9%, el gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin con un 6%, el ex gobernador de Ceará, Ciro Gomes, también con un 6%, Joao Doria con un 5% y el actual ministro de economía Henrique Meirelles con un 1%.

En cuanto a un posible ballottage, el ex presidente saldría airoso ante cualquiera de los rivales medidos. En una elección sin Lula, en cambio, Datafolha arroja a Bolsonaro (21%) en primer lugar con Marina Silva y Ciro Gomes, ambos ex ministros del ex presidente, con entre un 12% y 16%. Con este panorama la segunda vuelta, en cambio, no daría chances al diputado ultra nacionalista, lo que posibilitaría un triunfo de la candidata ambientalista.

Las chances del oficialismo en el poder (PMDB) y de su aliado (PSDB) -alianza que sigue en pie a pesar de un alejamiento formal- son mínimas. Algo que se explica por la pobre valoración del gobierno de Michel Temer. La misma encuesta lo midió con un 5% de aprobación y 71% de desaprobación.