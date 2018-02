En EE.UU. prevén un pico en las tasas por un mayor déficit presupuestario

El director de la Oficina de Administración y Presupuesto de EE.UU., Mick Mulvaney, dijo que el país registrará un déficit presupuestario mayor este año y como resultado, podría tener un "pico" en las tasas de interés. De todas maneras, confió en que a lo largo del tiempo el déficit disminuya debido a un crecimiento económico sostenido por la reforma impositiva promovida por el presidente Donald Trump.

En vísperas de que la Casa Blanca divulgue hoy las propuestas de gastos para 2019 y tras días de conmoción en los mercados financieros por la perspectiva de una inflación en aumento ligada a déficits más altos e impuestos más bajos, Mulvaney dialogó con Fox News Sunday. "Esto no es un estímulo fiscal", dijo sobre el programa económico del presidente, incluyendo el recorte impositivo de u$s 1,5 billones aprobado en diciembre pasado.

"Si podemos mantener la economía en marcha y generar más dinero para vos y para mí y para todos los demás, entonces el gobierno obtendrá más dinero y así es como esperamos ser capaces de mantener la deuda bajo control".

En entrevista con CBS News, dijo que los crecientes déficits de presupuesto son "una idea muy peligrosa, pero es el mundo en el que vivimos".

Su comentario replicó el tuit de Trump del viernes pasado, en el sentido de que los republicanos "fueron forzados a incrementar el gasto de cosas que no nos gustan o no queremos" para asegurarse los votos demócratas para el fuerte incremento de recursos destinados a los militares, que exigían la Casa Blanca y el Pentágono.

Mulvaney dijo que hoy se conocerá la actualización del presupuesto 2019, en respuesta al acuerdo de presupuesto bianual que firmó el presidente hace tres días. El acuerdo, que concluyó una larga negociación bipartisana para evitar otro cierre parcial de la administración, eleva el gasto del gobierno en unos u$s 300 mil millones. Mulvaney reconoció que en su puesto anterior, como congresista conservador en cuestiones fiscales, "probablemente no" lo habría aprobado. El gasto adicional podría incrementar el déficit a u$s 1,2 billones en 2019, y en eso hay un riesgo de que las tasas de interés tengan un "pico" cómo resultado, advirtió.

Las revisiones presupuestarias mostrarán cómo habría que hacer el nuevo gasto, dijo, y agregó que arrojarán reducciones en áreas como el Departamento de Estado y la Agencia de Protección .