En Chiapas, el Papa condenó la exclusión de los pueblos indígenas

El Papa Francisco lamentó ayer la exclusión "sistemática y estructural" que han sufrido los pueblos indígenas. Al oficiar una misa para comunidades indígenas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el jerarca católico alertó que actualmente se vive una de las mayores crisis ambientales de la historia, por lo que pidió a los pueblos indígenas enseñar a los demás sobre cómo relacionarse armónicamente con la naturaleza.

En su cuarto día de visita a México, Jorge Mario Bergoglio dijo que los pueblos indígenas saben respetar a la naturaleza como fuente de alimento, casa común y altar de compartir humano.

Sin embargo, condenó que muchas veces, de modo sistemático y estructural, estás comunidades son incomprendidas y excluidas de la sociedad.

"Algunos han considerado inferiores sus valores, sus culturas, sus tradiciones. Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes del mercado, los han despojado de sus tierras o han realizado acciones que las contaminaban", condenó el líder de la Iglesia católica, quien sugirió al mundo hacer un examen de conciencia y aprender a pedirles "perdón".

Indicó que el mundo de hoy, despojado por la cultura del descarte, necesita de las comunidades indígenas.

Francisco apuntó que los jóvenes de hoy, expuestos a una cultura que intenta suprimir todas las riquezas, características y diversidades culturales, en pos de un mundo homogéneo, necesitan que no se pierda la sabiduría de sus ancianos.

Como parte de la visita que realizó a uno de los estados con mayor número de pobres en México, el Papa Francisco sostuvo más tarde un encuentro con familias indígenas en el estadio ‘Víctor Manuel Reyna‘, en Tuxtla Gutiérrez.

Ahí, y ante miles de personas, el Papa demandó leyes que garanticen necesidades básicas para la población.

Y es que antes alertó que la precariedad puede tentar con caminos o alternativas de aparente solución, pero que al final no solucionan nada.

Durante el encuentro, el jerarca católico dijo que el no tener muchas veces lo mínimo puede desesperar, crear una fuerte angustia, ya que no se sabe cómo salir adelante, y más aun cuando se tiene hijos.

Una vez más, el Pontífice recordó la labor de la clase política para solucionar ello, tras puntualizar que la forma de combatir la precariedad y el aislamiento, se tiene que dar a distintos niveles, por ejemplo, a través de legislaciones que protejan y garanticen los mínimos necesarios para que cada hogar y persona pueda desarrollarse por medio del estudio y un trabajo digno.