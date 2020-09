Elecciones en Estados Unidos: Trump y Biden se atacaron con todo en el primer debate

Pasó el primer choque. Y fueron rounds con golpes fuertes. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que quiere ser reelecto, y Joe Biden, el ex vicepresidente que quiere arrebatarle el lugar, cruzaron acusaciones -que incluyeron gritos y ataques personales- en el primer debate televisivo entre ambos de cara a las elecciones que el 3 de noviembre definirán quién gobernará en la Casa Blanca desde el 2021.

Pareció un ring de boxeo, antes que el debate de los candidatos para presidir el país más poderoso del mundo. Lejos quedaron el arte de la dialéctica y la invitación a reflexionar sobre proyectos de país, y omnipresentes fueron palabras como "payaso", "poco inteligente" y "mentiroso".

El encuentro estuvo marcado por las constantes interrupciones de un Trump avasallante: no sólo cuando era el turno de Biden para hablar, sino también cuando el moderador acotaba, e incluso lo hizo desde el primer segmento, al punto que el experimentado periodista Chris Wallace le aclaró: "Señor presidente, yo estoy moderando este debate".

El inquilino de la Casa Blanca siguió su performance como si aún estuviera al frente de su programa televisivo de antaño, El Aprendiz, y como sus tuits de cada día: frases cortas, sencillas, ofensivas, reiteradas.

Biden se concentró en responderle al moderador e intercalar con apelaciones al votante directamente hablando a la cámara. "Trump no tiene un plan", fue una de sus frases más usadas, mientras negaba comentarios del rival diciendo que "simplemente no es cierto, son mentiras". También se distanció de la ofensiva de Trump que buscó asimilarlo al sector demócrata progresista, diciendo "no soy Bernie Sanders", "no soy un izquierdista radical" y "ahora el programa del Partido Demócrata es el mío".

Trump acusó varias veces a Hunter Biden, hijo de Joe Biden, de mantener negocios irregulares con Ucrania y Rusia. El demócrata Biden reiteró que su hijo no hizo algo malo e incluso manifestó estar orgulloso de él.

Respecto a cómo respondería a la recesión, Biden aseguró que se mantendrá "firme", como hizo cuando fue vicepresidente durante la gestión Obama, frente al mandatario ruso, Vladimir Putin."Yo me he enfrentado a Putin y le he dicho que no me iba a doblegar ante él", a diferencia de Trump, que demostró ser la "mascota" del presidente ruso, apuntó Biden.

Primer round: la Corte

La noche comenzó con uno de los temas más calientes del momento: la nominación de una candidata conservadora para la Corte Suprema a semanas de las elecciones.

"Tenemos el Senado, tenemos la Casa Blanca y tenemos una excelente candidata. tenemos suficiente tiempo, aún si lo hacemos después de las elecciones. Los demócratas no dudarían en hacerlo, pero no tienen el Senado", aseguró Trump para defender una decisión que terminaría de inclinar hacia la derecha el máximo tribunal del país.

Biden le contestó: "Ya estamos en medio de una elección, deberíamos esperar a ver a quién elige el pueblo estadounidense". El líder opositor también advirtió sobre dos temas que podrían cambiar con la nueva Corte Suprema: la reforma de salud del gobierno de Barack Obama y el fallo que legalizó el aborto en los 70.

Pandemia

El debate continuó sobre el tema salud, la pandemia de coronavirus y la reapertura de la economía y las escuelas en medio de una curva epidemiológica que no desciende y ya supera los siete millones de contagios y 200.000 muertos en Estados Unidos.

"Trump ha actuado irresponsablemente, con respecto al uso de tapabocas y la distancia social. No confío en él para nada, confío en los científicos. Este es el mismo hombre que dijo que para Pascuas la pandemia iba a desaparecer o que mejor tomáramos lavandina. Él sabía lo peligroso que era y simplemente no se los dijo", fustigó Biden.

Trump rechazó la premisa de que Estados Unidos es el país del mundo con más muertos por el Covid-19. "No sabes cuántos murieron en Rusia o en China. Ellos no dan los números", desafió.

Mientras Biden prometía expandir el Obamacare -el sistema de salud actual-, Trump calificó a ese programa de "desastre, no importa cuán bien se lo trate de manejar" y acusó a Biden de querer crear "un sistema socialista".

"Él quiere cerrar este país y yo quiero mantenerlo abierto", sentenció Trump y repasó cifras económicas previas a la pandemia mientras Biden contraatacó: "No tiene un plan: ni para la pandemia ni para reabrir la economía (...) No se puede arreglar la economía hasta que no arregle la crisis de Covid-19", explicó el demócrata.

Economía y declaraciones de impuestos

En el segmento económico, el demócrata prometió "anular los recortes impositivos aprobados por el gobierno de Trump", mientras el mandatario desestimó la filtración de sus declaraciones impositivas publicadas por el diario The New York Times, en las que se ve que pagó solo 750 dólares en impuestos federales en 2016 y 2017.

Trató de justificarse primero, diciendo que hasta 2016 el no era político sino empresario, y que usó la "ingeniería fiscal" para pagar menos impuestos, pues "sólo un estúpido no lo haría".

Ante la repregunta del moderador para saber cuánto pagó concretamente por impuestos a la renta, y el señalamiento de Biden de que "Trump pagó menos impuestos que una maestra", el mandatario replicó que "pagué millones de dólares en impuestos federales a las ganancias en 2016 y 2017".

Pero cuando Biden lo exhortó a que muestre esas declaraciones impositivas, Trump replicó que lo hará cuando sea oportuno. En décadas, Trump es el primer presidente de Estados Unidos que no transparenta información de sus finanzas.

La tensión racial

Uno de los últimos temas de la noche fue la creciente tensión racial y las múltiples protestas contra la brutalidad policial en los últimos meses.

Ni Biden quiso apoyar explícitamente el movimiento que lidera estas protestas, Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan), ni Trump aceptó repudiar claramente a los grupos supremacistas y milicias que atacaron algunas manifestaciones.

Biden dijo estar "completamente en contra de desfinanciar a las policías" -como se pide en las protestas- y, mientras reconoció que "existe un racismo sistémico en el país", aseguró que "la mayoría de los policías son buenas personas, pero hay algunas manzanas podridas".

Trump, por su parte, acusó a su rival de estar "en contra de la ley y el orden" y planteó una escalada de violencia unilateral por parte de los manifestantes: "Casi toda la violencia que veo viene de la izquierda",

Cambio climático

Ya hacia el final, Trump intentó esquivar las preguntas sobre las evidencias científicas que demuestran el cambio climático: "Quiero agua y aire limpios y hermosos, pero no quiero destruir a las empresas. Por ejemplo, estamos plantando un millón de árboles."

Biden, en tanto, defendió un giro a favor de las energías alternativas, pero aseguró que su programa no es el "New Deal verde", que impulsan los sectores más progresistas de su partido.

La noche concluyó con uno de los temas que más preocupan: la posibilidad de que el mandatario no reconozca una derrota en las urnas.

"Cuento con que la Corte Suprema cuente las boletas. esperemos no necesitarlo, pero cuento con ello porque podría ser una elección manipulada, un fraude", advirtió el mandatario, mientras Biden volvió a pedir que "todos voten de la mejor manera que puedan y quieran".