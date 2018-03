El superávit comercial de China con EE.UU. creció más que el doble

El superávit comercial de China con Estados Unidos en febrero de este año es más que el doble del que había hace un año, en febrero de 2017. En el primer bimestre de 2018, superó en un 35% al mismo período precedente; las exportaciones aumentaron 18% y las importaciones subieron 15,2%. Según datos de la Administración General de Aduanas chinas, el superávit comercial se redujo ligeramente en febrero a u$s 21.000 millones respecto a los datos de enero, cuando la diferencia fue de u$s 21.900 millones, y de diciembre (u$s 25.600 millones).

En todo 2017, este excedente llegó a la cifra récord de u$s 275.800 millones según las aduanas chinas, y u$s 375.200 millones según Washington. El miércoles, el presidente estadounidense, Donald Trump, había criticado el desequilibrado comercio bilateral y tuiteó que había pedido a China reducir en "mil millones de dólares" su "masivo" superávit.

En febrero, las exportaciones de productos se incrementaron en 36,2% interanual a u$s 176.000 millones, en comparación con un incremento de 6% en enero, añadió la aduana, y las importaciones descendieron 0,2%. La cifra de las exportaciones fue una sorpresa porque se esperaba que los efectos de las vacaciones limitaran el ritmo de crecimiento, comentó el economista Tom Orlik de Bloomberg.

Ayer, poco antes de que la Casa Blanca confirmara que aplicará aranceles de 25% y 10% respectivamente a las importaciones de acero y aluminio, China amenazó con duras represalias a las medidas proteccionistas de Trump. El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, expresó que "en una época de globalización, quienes recurren a la guerra comercial eligen el mal remedio, y dañan a los demás penalizándose a sí mismos".

"En caso de guerra comercial, China responderá de forma justificada y necesaria", y dijo que "esperamos que China y EE.UU. dialoguen con tranquilidad y constructivamente como iguales y encuentren una solución mutuamente beneficiosa". China no tiene necesidad ni intención de desplazar a EE.UU., añadió.