El superávit comercial de Brasil ya alcanzó los u$s 30.000 millones

Brasil registró en el primer semestre del año un superávit comercial acumulado de u$s 30.055 millones -un 17% menos respecto al mismo periodo de 2017-, en lo cual incidió significativamente la huelga de camioneros, a fin de mayo. De todas formas, el saldo es el segundo mejor resultado de la serie histórica, iniciada en 1989, tras el superávit de u$s 36.221 millones registrado entre enero y junio del año pasado.

Las exportaciones totalizaron u$s 113.834 millones en el semestre, un 5,7% más frente a los u$s 107.709 millones del mismo período de 2017. Pero pese al alza exportadora, el resultado en la balanza comercial fue menor con respecto a hace un año por, entre otros factores, al aumento del 17,2% en las importaciones, que fueron de u$s 83.779 millones. En junio, las exportaciones fueron de u$s 20.202 millones y las importaciones, de u$s 14.320 millones.

Sólo en junio, el superávit comercial fue de u$s 5882 millones, un 18,1% menos frente a junio de 2017, afectado por la huelga de los camioneros que paralizó el país durante 11 días a fin de mayo y que provocó un grave problema de desabastecimiento de combustible, entre otros insumos. El Ejecutivo prevé que la huelga también influirá negativamente en el crecimiento del segundo trimestre tras la expansión del 0,4% en el primer trimestre frente a los tres meses anteriores. El resultado semestral confirma el impacto que tuvo en el país el paro camionero, que generó pérdidas por valor de u$s 4280 millones.

En tanto, el presidente Michel Temer afirmó que el Gobierno que surja de las elecciones del próximo 7 de octubre deberá mantener su programa de reformas, pues "no puede haber interrupciones" en el "proceso de desarrollo". Temer fue convocado por la Confederación Nacional de la Industria, que presentó una serie de recomendaciones para los candidatos presidenciales, algunos de los cuales disertarán hoy.

Los empresarios pidieron apoyo a las reformas que ha impulsado Temer y demandaron "continuidad", en especial en torno a un proyecto que busca endurecer el acceso al sistema de jubilaciones, que afecta las cuentas públicas y tiene impacto en todo el escenario macroeconómico. Esa reforma quedó en el tintero por falta de apoyo parlamentario aunque, según Temer, "los candidatos deberán decir si están a favor de una reforma de las jubilaciones que ayude a equilibrar las cuentas públicas o no" y también sentar posición sobre otras iniciativas del Gobierno, como las privatizaciones. Evaluó que el país "entra en un momento electoral, (pero) el Gobierno no está paralizado" e intentará concretar la privatización de la empresa Eletrobras.