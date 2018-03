El republicano Ben Carson, a punto de bajarse

El precandidato republicano a la presidencia estadounidense Ben Carson insinuó ayer que se bajará de la contienda por la nominación de su partido, al afirmar que no veía "un camino político a futuro" en su campaña.

En un mensaje a sus seguidores, Carson, un neurocirujano retirado que aún no ha ganado una sola primaria estatal de las más de una docena que se han realizado hasta ahora, confirmó que no asistiría al debate republicano de hoy en Detroit (Michigan)

No obstante, indicó que mantendrá el discurso que tiene programado dar este viernes, donde podría anunciar oficialmente su abandono de la carrera.