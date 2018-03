El regreso de Irán al mercado del petróleo volvió a derrumbar el precio

El fin de las sanciones internacionales a Irán, luego del acuerdo nuclear con Estados Unidos y Europa, sacudió nuevamente los precios del petróleo.

Ante el anuncio del régimen iraní de volcar medio millón de barriles diarios adicionales al mercado amenaza empeorar el escenario de exceso de oferta que existe desde un hace año y medio.

El Brent europeo profundizó su caída y alcanzó los u$s 28,55, un nivel no visto desde principios de 2004, mientras que el estadounidense Texas (WTI) bajó hasta los 28,94 dólares. El barril de la OPEP, por su parte, cotizó en u$s 24,74, por debajo de los u$s 25 por primera vez desde 2003, según informó la organización.

"Irán tiene la capacidad para aumentar su producción en 500.000 barriles con el fin de las sanciones, y la orden fue dada hoy" declaró Rokneddine Javadi, jefe de la Organización nacional iraní de petróleo.

Irán, un país de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, produce actualmente 28 millones de bd, de los que exporta un millón. Sus exportaciones habían caído tras las severas sanciones internacionales, ahora levantadas.

Tras el fin de las sanciones, los grandes grupos internacionales están listos para volver a Irán, que posee las cuartas mayores reservas de crudo del mundo y las segundas de gas.

Con el objetivo de impulsar lazos bilaterales y comerciales, el presidente iraní, Hasan Rohaní, anunció que visitará la próxima semana Italia, el Vaticano y Francia.

Este viaje corresponde al que tenía previsto realizar el pasado 14 de noviembre con idéntica agenda y que tuvo que ser pospuesto debido a los ataques terroristas que golpearon París el día 13 de noviembre.

Entre los planes de Irán está la posibilidad de construir una refinería en España y asegurar sus exportaciones de petróleo, indicó el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo.

España estaba "a punto de conseguirlo con Rosneft", el gigante ruso del petróleo, pero "las conversaciones se interrumpieron como consecuencia de las sanciones" contra Rusia establecidas en 2014 por la crisis ucraniana, añadió.