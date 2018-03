El presidente con menor aprobación

Desde la investidura de Dwight D. Eisenhower en enero de 1953 hasta la de Donald Trump en 2017, el único presidente de EE.UU. que inició su primer mandato con menos del 50 por ciento de aprobación es Trump, quien según una encuesta de Gallup sólo obtuvo el 45%. En 2009, Obama recibía el 68% de aprobación; George W. Bush el 57% en 2001, Bill Clinton el 58% en 1993, John F.Kennedy el 72% en 1961 y Eisenhower, el 68% en 1953.

Los que prefieren no opinar son sólo un 10%, lo cual para Gallup podría ser un indicio de una "mayor polarización de los resultados".

Pero la escasa aprobación no es el único récord de Trump que infirió Gallup: También es el mandatario que mayor porcentaje de desaprobación generó, con un 45%. Aunque sus predecesores republicanos en la presidencia George H.W. Bush (padre) en 1989 y Reagan en 1981 tampoco recibieron una aprobación contundente -ambos del 51%- sufrieron menos desaprobación: 43 y 36% respectivamente.

La desaprobación al flamante mandatario de EE.UU. es explícita entre los demócratas (81%) y la población no blanca ni hispana (64%), mientras que la aprobación es republicana (90%) y del grupo de blancos excluyendo a los hispanos (56%).

En franjas etarias, los jóvenes con edades entre 18 y 29 años son los que más lo desaprueban: 54%, y los ancianos son los que menos lo hacen: 37%.