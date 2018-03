El petróleo cayó otro 7% y acumula una derrumbe del 25% en enero

El precio del petróleo intermedio WTI, que cotiza en la ciudad de Texas se desplomó un 6,71% en la jornada de ayer y cerró en u$s 26,55 por barril, por debajo de los u$s 27, un valor que no veía desde mayo de 2003. Así, el petróleo de referencia en Estados Unidos registró su peor caída en un solo día desde septiembre, en una sesión en la que llegó a bajar a un mínimo de u$s 26,19. Con este desplome ya acumula una fuerte caída del 25% desde que comenzó el año. Los analistas coincidieron hoy en volver a atribuir el desplome del petróleo al exceso de oferta en el mercado y los temores sobre el efecto que puede tener en la demanda la ralentización económica en China y el regreso de Irán a los mercados internacionales.



Venezuela, uno de los principales productores mundiales, reclamó a sus socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) una reunión de urgencia para el mes febrero con el objetivo de tomar medidas para frenar la caída de los precios del crudo.



El presidente venezolano Nicolás Maduro pidió a su contraparte de Irán forjar una mayor cooperación frente a la corriente vendedora que sufre el mercado global del petróleo, reforzando los lazos al interior de la OPEP, según comunicó la agencia de noticias iraní SHANA.



"Ambos países pueden cooperar más estrechamente en la OPEP y en torno a la liquidación del petróleo en el mercado internacional", dijo Maduro, citado por el reporte de SHANA, en un llamado telefónico al presidente Hassan Rouhani.



Sin embargo, Arabia Saudita y otros productores del Golfo Pérsico insisten en no cambiar la producción actual del grupo en un intento de sacar del mercado a productores alternativos, sobre todo en Estados Unidos.

Mientras, Irán espera aumentar pronto su producción de los actuales 2,6 millones de barriles a los 3,6 millones de barriles diarios, después del reciente levantamiento del embargo contra su petróleo por la Unión Europea (UE).