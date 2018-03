El mayor superávit comercial en diez años

La balanza comercial de Brasil registró un superávit de u$s 2725 millones en enero de este año. El saldo es resultado de las exportaciones que alcanzaron u$s 14.911 millones e importaciones por u$s 12.187 millones. El desempeño para el mes fue el mejor desde enero de 2006.

Los datos fueron divulgados por el Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios (Mdic). Según el balance, las exportaciones crecieron un 20,6% interanual y en el caso de las importaciones el aumento fue de 7,3%.