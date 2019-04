El gasto militar global subió de nuevo y llegó a 2,1% del PBI mundial

En el 2018, el gasto militar mundial ascendió por segundo año consecutivo, esta vez a u$s 1,82 billones, un 2,6% más en términos reales que en 2017, indicó el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

La cifra equivale al 2,1% del PBI global y a un gasto de u$s 239 por persona, según el estudio, que resalta que los cinco principales inversores (Estados Unidos, China, Arabia Saudí, India y Francia) acapararon el 60% del total.

La subida de 2018 estuvo impulsada sobre todo por EE.UU., que aumentó su gasto militar por primera vez desde 2010, un 4,6% interanual hasta u$s 649.000 millones.

Ese país acaparó el 36% de la inversión mundial y gastó casi tanto en armamento como los ocho siguientes países en la clasificación de forma conjunta.



"El aumento en el gasto de Estados Unidos estuvo impulsado por la implementación desde 2017 de nuevos programas de compra de armas bajo la administración Trump", consta en el informe.



La inversión china subió un 5% hasta u$s 250.000 millones, el 14 % del total.



Rusia, ahora sexto país en gasto militar, salió por primera vez en una década de los cinco primeros, debido a un descenso del 3,5%, que dejó la inversión en u$s 61.400 millones.



España se mantiene en el puesto décimo sexto con u$s 18.200 millones, un 5,2% menos, mientras que Brasil es décimo segunda; Colombia se sitúa en el puesto 24; México, en el 31, y Chile, en el 35.