El ex presidente será candidato mientras no haya un fallo definitivo

Hasta tanto la sentencia del juez federal Sergio Moro no sea confirmada en segunda instancia, luego de la apelación, no hay impedimento legal para que el ex presidente Lula Da Silva se presente nuevamente a elecciones para competir por la presidencia en 2018.

El Tribunal Regional Federal de la cuarta región será quien analizara el recurso que presentará la defensa.

Hay dos dispositivos que garantizan la inscripción del referente del PT en la disputa. La llamada ley de ficha limpia que establece que es necesario el juzgamiento hasta en la última instancia para que se pueda impedir una candidatura. El segundo lo dio el propio juez Moro. Señaló en su sentencia que la "prisión cautelar" para este caso conlleva ciertos traumas y la prudencia recomienda que se aguarde el juicio en la corte de apelaciones.