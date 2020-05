"El dilema de la última cama": el inminente colapso del sistema de salud chileno 

El hospital chileno “El Carmen de Maipú” colapsó este lunes por falta de camas de terapia intensiva para pacientes graves enfermos de coronavirus. En las últimas 24 horas, Chile reportó 4.895 casos de coronavirus. El país registra alrededor de 43.930 casos activos de COVID-19.

Desde el Ministerio de Salud admitieron que “el sistema hospitalario de cuidados intensivos con respiradores llegó a su límite”. La situación de preocupación se concentra en la Región Metropolitana.

“Estoy eligiendo qué cama se me va a desocupar y elegir a la persona precisa, que sea más indicada”, aseguró a canal 13 de televisión Claudia Vega, doctora y jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital El Carmen. Según Vega, no tienen más respiradores ni camas disponibles: los médicos y las autoridades eligen quién ocupa y quién no ocupará las camas del hospital.

El hospital acortó las cuarentenas preventivas de los médicos que habían estado en contacto estrecho con personal de salud contagiado porque necesitan más personal de salud trabajando.

"El sistema de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) podría colapsar en las próximas dos semanas”, alertó el médico chileno Alejandro Bruhn Cruz, jefe del Departamento de Medicina Intensiva de la Universidad Católica del país.

Los casos de coronavirus en Chile crecen exponencialmente: el país se encuentra al borde del colapso sanitario y para no caer en declive, convirtieron pabellones de la armada en hospitales y trasladarán pacientes a otros hospitales para descentralizar.

“Si el aumento de pacientes que requieren respiración mecánica persiste más allá de dos o tres semanas, vamos a enfrentar una situación de riesgo de colapso del sistema intensivo nacional”, afirmó el doctor Bruhn Cruz.

El subsecretario del Ministerio de Salud chileno confirmó que agregarán 400 nuevas camas y 60 nuevos respiradoras comprados en China.

Chile ha resuelto una voz unánime frente a la pandemia: la Mesa Social COVID-19 subrayó que debe preocupar "tanto quien utilizará esa última cama, como quien no la ocupará”. Pero la curva de Chile está lejos de aplanarse.