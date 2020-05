El desempleo en los Estados Unidos podría disparase a un pico de 15,8%

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO por sus siglas en inglés) norteamericano calculó que el desempleo en los Estados Unidos llegará a su pico (15,8%) en el tercer trimestre.

Con la mayoría del país paralizado por el coronavirus, sólo en abril 20,5 millones de personas perdieron sus trabajos –desde el comienzo de la pandemia más de 36 millones pidieron subsidios por desempleo– y la tasa de desempleo alcanzó una cifra récord de 14,7%, el número más alto desde la Segunda Guerra Mundial.





En este sentido, la CBO explicó en un comunicado que "la persistencia del distanciamiento social mantendrá la actividad económica y las condiciones del mercado laboral deprimidas durante algún tiempo". La mayoría de los 50 estados, no obstante, ya están encarando un proceso de flexibilización –con mayor o menor amplitud– de las restricciones, mientras el virus en el país todavía sigue creciendo a un ritmo del 1,6% (los casos ya superan el 1.5 millón y las muertes se acercan a las 100.000) y persisten los temores a una segunda ola de contagios por una reapertura temprana de la economía.

Coincidentemente, durante su presentación en la Comisión de Banca del Senado, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin pronosticaba más pérdidas de empleos en el próximo mes antes de que la economía comience a mejorar. En este sentido, Mnuchin dijo que agotará los u$s 500 mil millones del Programa de Protección de Cheques de Pago, una línea de créditos blandos para pequeñas empresas creada con el objetivo de mantener el empleo. Hasta ahora, el Tesoro ya ha repartido u$s 195 mil millones de esos fondos.





En tanto, el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó que los nuevos programas de préstamos del banco central respaldados por el Tesoro que apuntan a compañías de tamaño medio estarían operando para inicios de junio. Sólo una "muy modesta" cantidad de dinero ha salido a través de los programas de crédito de la Fed hasta ahora.

Además el congreso norteamericano está negociando un cuarto paquete de asistencia económica (el viernes pasado fue aprobado en la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata) por u$s 3 billones, adicional a los otros tres planes previos de u$s 8300 millones, u$s 2.2 billones y u$s 484 mil millones.

La CBO prevé que la economía norteamericana se contraiga un 37,7% en el segundo trimestre, para repuntar fuertemente (21,5%) entre julio y septiembre, para cuando se estima que los estados hayan flexibilizado por completo sus medidas de distanciamiento social y las restricciones de circulación. No obstante, EE.UU. deberá esperar hasta fines del próximo año para que el PBI vuelva a operar en números similares a los que tenía a principios de este 2020.