El déficit presupuestario de EE.UU. llegará al billón de dólares en 2020

Estados Unidos tendrá un déficit del presupuesto federal de alrededor de u$s 960.000 millones en el año 2019 y llegará al billón de dólares en 2020, según los cálculos realizados por la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO).

Este organismo no partidario había proyectado una deuda presupuestaria de u$s 896.000 millones para 2019 y u$s 892.000 millones para 2020 en su anterior cálculo divulgado en mayo, pero las nuevas medidas legislativas, como el paquete para financiar el muro con México, hicieron que se agrande la brecha.

Además, el acuerdo presupuestario alcanzado entre republicanos y demócratas en el Congreso agregó 1,7 billones de dólares al déficit a lo largo de los próximos 10 años, según la CBO.

Finalmente, la multimillonaria reforma fiscal aprobada en 2017 por el presidente Donald Trump que incluyó notables disminuciones de impuestos para las empresas y, en menor medida, para los trabajadores, rebajó el nivel de recaudación del Gobierno.

De acuerdo a expertos, el déficit presupuestario generalmente se reduce cuando el desempleo es bajo y en períodos sostenidos de crecimiento económico, pero actualmente EE.UU. crece más de lo esperado.

La Oficina Presupuestaria del Congreso también calculó que el déficit federal se expandirá 800.000 millones más de lo esperado en 10 años, por lo que la deuda nacional llegará a niveles inéditos desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

"Ahora se espera que los déficits sean mayores de lo previsto. Para poner la deuda en un curso sostenible, los legisladores tendrán que hacer cambios significativos en las políticas fiscales y de gasto", apuntó la CBO en su informe.

A pesar del aumento de las previsiones del déficit presupuestario, Trump aseguró que evalúa la posibilidad de recortar los impuestos aplicados a los salarios, después de que las alarmas sobre una posible recesión económica en el país se encendieran la semana pasada.

"He estado pensando en los impuestos sobre la nómina durante mucho tiempo. A muchas personas les gustaría ver eso", señaló Trump por Twitter.

La CBO también pronosticó que para fines de la próxima década la deuda federal total de Estados Unidos será aproximadamente igual a la economía o el PIB de toda la nación.