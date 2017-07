El déficit fiscal semestral de Brasil fue el mayor en 21 años

Brasil registró en el primer semestre de 2017 un déficit fiscal primario de u$s 17.800 millones, lo que lo constituye como el peor en 21 años y superó ampliamente el mayor déficit registrado hasta ahora, u$s 11.580 millones en 2016.

Según la Secretaría del Tesoro Nacional los ingresos para las arcas públicas retrocedieron un 1,2% mientras que los gastos aumentaron un 0,5%.

Buena parte del aumento del déficit se debe al sistema de pensiones, que creció en el 37,1% y se situó este año en u$s 26.300 millones. La previsión oficial es que 2017 cierre con un déficit primario de u$s 44.150 millones.