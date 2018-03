El déficit comercial de EE.UU. subió al máximo desde 2012

El déficit comercial de Estados Unidos trepó un 9,6% en enero y marcó el máximo en casi cinco años. Los crecientes precios del petróleo crudo ayudaron a aumentar el costo de las importaciones, lo que sugiere que el comercio nuevamente pesará sobre el crecimiento económico en el primer trimestre del año.



El Departamento de Comercio dijo que hubo un negativo de u$s 48.500 millones y llegó a su nivel más alto desde marzo del 2012. El déficit comercial de diciembre se mantuvo estable en u$s 44.300 millones.



Ajustado por inflación, el déficit creció a u$s 65.300 millones desde u$s 62.000 millones en diciembre. Tanto exportaciones como importaciones ajustadas por inflación fueron las más altas registradas para el mes de enero.



La ampliación de la brecha comercial se unió a débiles datos como el inicio de edificación de viviendas y el gasto del consumidor y en construcción, sugiriendo que la economía está enfrentando problemas para recuperar impulso en el primer trimestre después de que el crecimiento se desaceleró a un 1,9% anualizado en los tres últimos meses del 2016.



La economía creció a un ritmo del 3,5% en el tercer trimestre.