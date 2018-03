El crudo vuelve a subir tras el apoyo de Irán a poner un techo a la producción

Los precios del crudo se dispararon ayer con fuerza y cerraron por encima de los u$s 30 el barril, retomando la senda alcista, después de que Irán expresó su apoyo a una iniciativa liderada por Rusia, Arabia Saudita, Venezuela y Qatar, para colocar un "techo" a los niveles de producción y apuntalar el mercado.

El ministro del Petróleo de Irán, Bijan Zanganeh, se reunió con sus pares de Venezuela, Irak y Qatar en Teherán por más de dos horas y luego dio la "bienvenida" a la iniciativa de establecer un "techo" al bombeo, describiéndola como el primer paso para estabilizar al mercado. Pero Zanganeh, citado por la agencia de noticias Shana, no dijo explícitamente si Irán congelaría su producción petrolera en los niveles registrados en enero.

De todas formas, el respaldo tácito de Irán –que hasta ahora se había mostrado reticente a hacer cambios en su producción, retomada tras el levantamiento de las sanciones internacionales– fue suficiente para que el mercado recuperara el optimismo. Los contratos a futuros del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la Argentina, subieron 5,58% para cerrar a u$s 30,66 el barril; mientras que el crudo Brent, de referencia en Europa, cerró con un alza de 7,21% a u$s 34,50.

Con esta congelación de las extracciones a niveles de enero los países productores buscan aliviar la presión a la baja sobre los precios provocada por el exceso de oferta en el mercado. Aunque para algunos analistas es insuficiente. "El mercado necesita un recorte, no un congelamiento de la producción", dijo David Hufton de la firma PVM.

El precio del llamado "oro negro", que se ha mostrado volátil en las últimas semanas, se ha desplomado más de un 70% en el último año y medio, debido fundamentalemente a una sobreproducción que satura el mercado y la debilidad económica de algunos grandes consumidores como China. El derrumbe se debe en buena parte a la estrategia de la OPEP, y en particular de Arabia Saudita, de defender su parte de mercado frente a los productores de petróleo y gas de esquisto en Estados Unidos. Pero esa estrategia provocó una dramática reducción de ingresos en países ampliamente dependientes de sus exportaciones de hidrocarburos, como Rusia y Venezuela. Ahora el mercado estará atento a la posición que tome Irak, otro gran jugador mundial.