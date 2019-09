El crudo cayó 2% y ya revirtió casi el 60% de la suba causada por el ataque a Aramco

Los precios del petróleo retrocedieron alrededor de un 2% y extendieron el descenso de la rueda previa, luego de que Arabia Saudita anunció que pronto la producción estaría plenamente restablecida tras los ataques del fin de semana contra las instalaciones de Aramco que hicieron valorizar al crudo más de 13%.

Los futuros del petróleo West Texas Intermediate (WTI) bajaron u$s 1,23, o un 2,1%, a u$s 58,11 por barril. Del viernes al lunes habían pasado de u$s 54,85 por barril a a valer u$s 62,90, un incremento de 14,6%. En estas dos últimas jornadas ya revirtió casi el 60% de la suba tras el ataque.

En Londres, el Brent del Mar del Norte cayó u$s 0,95, o un 1,5%, a u$s 63,60 el barril.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ordenó un importante aumento de las sanciones contra Irán, que según Washington probablemente lanzó el ataque del fin de semana.

Las existencias de crudo en Estados Unidos subieron en la última semana por una menor producción en refinerías, con incrementos también en los inventarios de gasolina y destilados, informó la gubernamental Administración de Información de Energía (EIA).

El petróleo también se vio presionado después de que la Reserva Federal (Fed) bajó su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual por segunda vez este año.

Los precios cayeron un 6% el martes luego de que el ministro de Energía saudí dijo que con los inventarios el reino había restablecido los suministros petroleros a sus clientes a los niveles previos a los ataques. Los hechos del sábado retiraron efectivamente un 5% de la producción global de crudo.