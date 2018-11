El conflicto en Ucrania puede impedir cumbre Trump - Putin

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su "profunda preocupación" por las "continuas detenciones" de barcos ucranianos por parte de Rusia en el mar Negro en una comunicación con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Ambos "acordaron encontrarse de nuevo en el G20 para discutir esta inquietud y otros temas importantes en la relación bilateral".

Y, aunque hay prevista una reunión de Trump con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Argentina, el mandatario estadounidense no descartó suspenderla.

"Quizá no tendré la reunión. No me gusta esa agresión No quiero esa agresión en absoluto", indicó al diario The Washington Post.

Rusia respondió que ese encuentro se celebrará, tal como está previsto, el 1° de diciembre.