El ‘Washington Post’ implora: "Hagan todo para frenar a Trump"

Ante el avance del candidato republicano Donald Trump en las encuestas y su liderazgo en las primarias en Estados Unidos, el diario The Washington Post publicó en su edición de ayer una editorial en donde hace un llamado a los líderes de ese partido a que eviten "a toda costa" que se convierta en el próximo presidente del país.

"Este un líder sin propuestas creíbles y sin experiencia adecuada. Quiere que EE.UU. cometa crímenes de guerra, incluyendo torturas a los familiares inocentes de terroristas sospechosos. Admira al dictador ruso Vladimir Putin y no ve ninguna diferencia entre las víctimas de Putin y las personas que murieron en defensa de Estados Unidos. Podría deportar a 11 millones de personas, un movimiento forzado en una escala que no se intentó desde Stalin o Pol Pot", señala.