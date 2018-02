El Senado de EE.UU. anuncia un gran acuerdo presupuestario

Los líderes del Senado estadounidense, el republicano Mitch McConnell y el demócrata Chuck Schumer, anunciaron un "gran acuerdo presupuestario" para los dos próximos años fiscales, a cambio de que McConnell, como líder de la mayoría, comience un debate migratorio en el pleno de la Cámara Alta a la mayor brevedad.

Hoy era la fecha límite para aprobar un nuevo presupuesto y así evitar un cierre parcial de la administración de Donald Trump, porque a medianoche expiran los actuales fondos federales, pero con el anuncio de los senadores, se da por descontado que el acuerdo sea aprobado antes.

De su parte, el presidente consideró que el acuerdo alcanzado "es muy importante" para las Fuerzas Armadas, e instó a demócratas y republicanos a apoyar la propuesta.

El acuerdo alcanzado aumentaría el gasto de defensa en u$s 80.000 millones sobre la ley actual en este año fiscal, y en u$s 85.000 millones en el año fiscal 2019.

"Por primera vez en años, nuestro ejército tendrá los recursos necesarios para mantenernos a salvo. Esta financiación ayudará a servir a los veteranos que han servido valientemente, y garantizará esfuerzos tales como el alivio de desastres, la infraestructura y la construcción de nuestra lucha contra el abuso de opiáceos y la drogadicción", aseveró McConnell en el pleno del Senado. El gasto no relacionado con la defensa se incrementaría en u$s 63.000 millones este año y en u$s 68.000 millones el próximo.

El acuerdo suspendería el techo de la deuda federal, cuyo límite se preveía que fuera alcanzado a principios de marzo, y proporcionaría ayuda para los desastres por huracanes e incendios forestales.

Los demócratas lograron fondos por u$s 6000 millones para atajar la crisis de opioides y drogadicción, una de sus principales demandas; el paquete incluye u$s 20.000 millones para la inversión en infraestructura. Los legisladores pretenden combinar el acuerdo de gasto de dos años con una medida a corto plazo para mantener el funcionamiento del Gobierno cuando se agoten los fondos actuales este jueves.

De esta forma, se aprobará una extensión de los fondos actuales hasta el 23 de marzo, como ya hizo el martes la Cámara de Representantes, mientras los legisladores ultiman los detalles del acuerdo a largo plazo.