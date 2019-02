El Papa afirma que el Vaticano está dispuesto a mediar en Venezuela

El papa Francisco anunció que el Vaticano estaría dispuesto a mediar en Venezuela si lo pidieran tanto el gobierno como la oposición, pero que primero hay que intentar buscar un acercamiento de sus posiciones.

Presidente venezolano, Nicolás Maduro

En diálogo con periodistas a bordo del avión papal, en su retorno a Italia desde Abu Dabi, el Sumo Pontífice confirmó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, le había escrito una carta pero que todavía no la había leído.

En la misiva que Maduro difundió parcialmente a los medios, el jefe de Estado venezolano le expresaba que “yo estoy al servicio de la causa de Cristo. Y con este espíritu le he pedido ayuda en un proceso de facilitación y de reforzamiento del diálogo”.

Con ambas partes, el papa Francisco se refiere al gobierno chavista y a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional que el pasado 23 de enero se autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela y ya ha sido reconocido por decenas de países.

Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó



"Todavía no he leído esta carta. Y veremos qué se puede hacer. Pero, para que se haga una mediación, se necesita la voluntad de ambas partes. Las condiciones iniciales son claras: que las partes lo pidan, siempre estamos disponibles", dijo el papa a los periodistas en el vuelo que le trajo de regreso hoy de Emiratos Árabes Unidos.



"Como cuando la gente va a ver al cura porque hay un problema entre marido y mujer: va uno... ¿y la otra parte, viene o no viene? ¿Quiere o no quiere?”. "Siempre se necesitan ambas partes. Esta es una condición que los países deben tener en cuenta antes de pedir una facilitación o la presencia de un salvador o una mediación. Ambas partes, siempre", agregó, según el Vatican Insider.

El Sumo Pontífice señaló que se pueden dar "pequeños pasos" y que el último es una mediación. "Son pequeños pasos iniciales, facilitadores, pero no sólo por parte del Vaticano, toda la diplomacia, acercarse a uno y al otro para poner en marcha posibilidades de diálogo. Así funciona la diplomacia".



Esta mañana, Rusia había abogado nuevamente por un diálogo entre Maduro y la oposición para resolver la crisis en Venezuela.

Ministro ruso de RREE, Sergei Lavrov

“Continuamos creyendo que la única manera de salir de esta crisis es sentando al gobierno y la oposición en la mesa de negociaciones”, reiteró el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

“De lo contrario, simplemente será el mismo cambio de régimen que Occidente ha hecho muchas veces”, apuntó Lavrov.