El Congreso peruano tiene todo listo para destituir al presidente Kuczynski

Los partidos opositores de Perú en el Congreso se aprestan a votar la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski por corrupción.

La debilidad política del partido oficialista en el Parlamento quedó demostrada cuando los acusadores consiguieron los votos necesarios para llevar a término el juicio político que le iniciaron y que seguramente concluirá mañana luego de que el mandatario comparezca ante los diputados.

Las explicaciones sobre sus vínculos con la firma brasileña Odebrecht hasta ahora no convencieron a los legisladores. Kuczynski reconoció que dos firmas con las que estuvo vinculado recibieron pagos por asesorías de Odebrecht, pero no pudo probar que se distanció de ellas cuando era funcionario del ex presidente Alejandro Toledo entre 2001 y 2006.

Odebrecht informó la semana al Congreso peruano que transfirió unos u$s 4,8 millones a consultoras vinculadas a Kuczynski, y a una de ellas cuando era funcionario.

"Este tipo de hechos son muy graves para el país", dijo Luz Salgado, legisladora del partido opositor Fuerza Popular que controla el Parlamento.

El presidente fue citado para defenderse formalmente ante los legisladores antes de la votación del Congreso. Según la Constitución peruana se requiere de dos tercios u 87 votos para destituir a un mandatario.

Los miembros del grupo derechista Fuerza Popular, de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori (que cuenta con 71 legisladores propios), respaldaron la destitución, así como el partido de izquierda Frente Amplio, que tiene 10 asientos.

El partido APRA, del ex presidente Alan García, con cinco bancas, y el conservador Alianza por el Progreso, que tiene nueve escaños también acompañarán la sanción.

"Ha actuado en colusión", dijo el legislador aprista Mauricio Mulder. "Es obvio que han estado triangulando, mecanismos para hacerse de dinero con empresas que tenían que ver con decisiones que tomaba él como ministro", agregó.

Perú cuenta con dos vicepresidentes, el de mayor rango, Martín Vizcarra, quién hasta ahora se desempeña como embajador en Canadá, arribó a Lima y quedó a la espera de que se lo designe como nuevo presidente.