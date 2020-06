El Banco Central Europeo aumenta a u$s 1,5 billones su programa anti-coronavirus

El Banco Central Europeo (BCE) amplió hoy su programa de compra de activos contra la pandemia de coronavirus (PEPP) en 600.000 millones de euros (u$s 676.000 millones), llevando así la potencia de fuego total del programa hasta los u$s 1,52 billones.

El BCE tomó la decisión para responder mejor a los efectos del Covid-19, y en su reunión de hoy también decidió mantener sin cambios los tipos de interés en su nivel actual.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno del banco central, la presidenta del BCE, Christine Lagarde , anunció que la economía de la zona euro registró una caída sin precedentes en el segundo trimestre del año, tras una contracción del 3,8% en los tres primeros meses de 2020.

"Existen síntomas de una recuperación tibia", apuntó al destacar que según últimos sondeos, el desplome de la actividad tocó fondo en mayo y se anticipa un rebote en la segunda mitad de 2020 a medida que se levantan las medidas de cuarentena, aunque la velocidad y escala del rebote "siguen siendo inciertas".

Los economistas del BCE ajustaron sus proyecciones macroeconómicas y en su escenario base ahora anticipan una caída del PBI de la eurozona del 8,7%, que en 2021 pasará a ser un rebote del 5,2% y en 2022 se moderará al 3,3%.

Alemania contra el Covid-19

De su parte, Alemania también avanzó con un paquete propio de estímulo para acelerar la recuperación del país por la pandemia del Covid-19.

Angela Merkel

La canciller Angela Merkel cifró el paquete para este año y el próximo en u$s 147.000 millones -de los cuales u$s 134.000 millones serán gastados por el gobierno federal"- e incluirá una reducción del impuesto al valor agregado (IVA) para impulsar el consumo: bajará del 19% al 16% por seis meses a partir del 1 de julio. También habrá una asignación única de u$s 330 por niño para ayudar a las familias, y duplicarán los incentivos para promover la venta de automóviles eléctricos.

"Tenemos un paquete de estímulo económico, un paquete para el futuro", celebró Merkel. El programa le sigue a un paquete de rescate de u$s 842.000 millones acordado en marzo que abarcaba un presupuesto suplementario financiado con deuda de u$s 175.000 millones.

Las medidas de Alemania, que junto con la ayuda de liquidez y las garantías de préstamos equivalen a más del 30% de su producción económica, van sustancialmente más allá de cualquier otro programa nacional de emergencia lanzado por otros países de la zona euro. Lo cual también preocupa a funcionarios de países económicamente más débiles respecto a los desequilibrios en el bloque.