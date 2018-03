Ehud Olmert, primer ex ministro de Israel encarcelado

El ex primer ministro Ehud Olmert ingresó ayer en una cárcel de Israel para cumplir una pena de 19 meses por corrupción, convirtiéndose así en el primer ex jefe de gobierno israelí en ser encarcelado. Olmert, de 70 años y jefe de gobierno entre 2006 y 2009, fue condenado por haber cobrado sobornos cuando era alcalde de Jerusalén, entre 1993 y 2003. Ayer mismo, antes de ingresar en prisión, Olmert publicó un video en el que, con visible tono abatido, negó su culpabilidad. Antiguo miembro del Likud, el partido de derecha del actual primer ministro Benjamin Netanyahu, Olmert estará encarcelado en un ala reservada de la cárcel y compartirá cautiverio con el ex presidente Moshé Katsav, que purga una pena de siete años por violaciones.