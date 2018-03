EE.UU. ratifica aranceles a China mientras abre plazo para negociar

El secretario del Tesoro estadounidense, Steve Mnuchin, dijo que pese a las amenazas de represalias por parte de China a los planes de EE.UU. de imponer aranceles por hasta u$s 60.000 millones a productos chinos, el presidente Donald Trump no piensa dar marcha atrás y no le preocupa una guerra comercial.

"Vamos a proceder con nuestros aranceles. Estamos trabajando en eso", dijo Mnuchin a Fox News. "Así que, como dijo el presidente Trump, no tenemos miedo a una guerra comercial, pero ése no es nuestro objetivo", aclaró.

Los temores a una guerra comercial entre Estados Unidos y China provocó un derrumbe en la bolsa de Nueva York la semana pasada, luego de que Trump alegara malversación de propiedad intelectual por parte de China y firmara un memorando destinado a arancelar productos chinos por hasta u$s 60.000 millones, pero sólo después de un periodo de consulta de 30 días a partir de que la lista de productos sea publicada.

Trump dio al Departamento del Tesoro 60 días para desarrollar restricciones de inversión que buscan impedir que compañías y fondos controlados por chinos adquieran firmas estadounidenses con tecnologías de carácter sensible. Mnuchin cree que EE.UU. podría alcanzar un acuerdo con China en algunos asuntos, pero dijo que los aranceles no se suspenderán "a menos que tengamos un acuerdo aceptable en el que el presidente dé su aprobación".

China ha pedido a EE.UU. que de marcha atrás con los aranceles y amenazó con represalias como aranceles por valor de u$s 3000 millones a algunos productos norteamericanos, y apuntó a las exportaciones agrícolas estadounidenses.

En Pekín, el viceprimer ministro chino, Han Zheng, insistió en que la guerra comercial entre EE.UU. y China "no llevará a ninguna parte y dañará a todos".

"Creemos que el proteccionismo comercial va en contra de la tendencia", apuntó en un foro donde la amenaza de guerra comercial fue uno de los temas centrales. "El unilateralismo y una guerra comercial dañarán a otros sin beneficiarse a sí mismos e invitarán a un mayor conflicto y un impacto negativo", sostuvo.

En tanto, el nuevo gobernador del banco central chino, Yi Gang, anunció que China reformará de manera constante su sector financiero y lo abrirá aún más, a la vez que pondrá "el mismo énfasis" en la prevención de riesgos a través de la regulación y la supervisión.