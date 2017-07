EE.UU. prohíbe a transexuales ingresar a las FF.AA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las personas transexuales no podrán cumplir "ninguna función" en las Fuerzas Armadas.

"Tras consultas con mis generales y expertos militares, dense por informados de que el gobierno de Estados Unidos no aceptará y no permitirá a las personas transgénero desempeñar ninguna función en las Fuerzas Armadas estadounidenses", tuiteó. Trump destacó "el tremendo costo médico" y "los trastornos que supondrían esas personas" para justificar su decisión. El argumento del costo de la atención médica necesaria de un cambio de sexo de los reclutas es puesto en cuestión por un estudio del centro de reflexión RAND. Esa investigación lo calcula en u$s 2,4 a 8,4 millones por año en un presupuesto total de más de u$s 500.000 millones en 2016.

La decisión ocurre bajo la presión de los republicanos cristianos conservadores.