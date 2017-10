EE.UU.: niegan que secretario de Estado insultara a Trump

El secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, no llamó "idiota" al presidente Donald Trump, como reportó NBC News, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.

"El secretario de Estado no usó ese tipo de lenguaje para hablar sobre el presidente de Estados Unidos. No usa ese lenguaje para hablar sobre nadie. No dijo eso", reiteró Nauert en una conferencia de prensa.

Lo hizo luego de que estallara la polémica porque Tillerson desacreditó un reporte de NBC News que aseguraba que él consideró renunciar este verano (boreal). El informe apuntó que Tillerson llamó "idiota" a Trump tras reunirse el 20 de julio en el Pentágono con miembros del equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca y funcionarios del gabinete.

"El secretario de Estado nunca ha considerado dimitir de su puesto", aseguró Nauert y aclaró que "las cosas están bien" entre ambos funcionarios.

El domingo, Trump había tuiteado que "le he dicho a nuestro maravilloso secretario de Estado, Rex Tillerson, que pierde el tiempo tratando de negociar con el Pequeño Hombre Cohete (en referencia al líder norcoreano Kim Jong-un y su programa nuclear)". "Guarda energía, Rex, haremos lo se tiene que hacer", ironizó.

Hace semanas que la figura de la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, cobra relevancia en sus intervenciones en temas internacionales y Tillerson es poco proclive además a comunicarse con la prensa.

Trump aseguró ayer que mantiene su confianza en el secretario de Estado, y arremetió contra NBC diciendo que se trataba de "una historia totalmente falsa, se la inventó NBC", mientras los periodistas responsables del informe ratificaron la veracidad de los datos.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, afirmó que "si el presidente no tiene confianza en alguien, dejarán de estar en su puesto".