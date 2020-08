Coronavirus: en Estados Unidos las nuevas solicitudes por desempleo cayeron por debajo del millón por primera vez desde marzo

Las nuevas solicitudes por beneficio de desempleo cayeron a 963.000, ubicándose por debajo de la línea del millón por primera vez desde marzo, cuando los Estados Unidos comenzó a aplicar las restricciones sociales para contener al coronavirus. Más allá de los signos de recuperación, el hecho de que los números sigan siendo más altos que los de la crisis de 2008, describe la profundidad de la crisis económica.

Por otra parte, la cantidad de personas que siguen recibiendo beneficios a través de los programas estatales de desempleo también cayó a casi 15,5 millones (604.000 menos que la semana anterior). No obstante, con un desempleo por arriba del 10% en julio, el mercado laboral norteamericano todavía debe superar varios obstáculos.

Por lo pronto, la caída en las nuevas solicitudes de desempleo parecería darle argumentos a un sector de los republicanos que decía que el beneficio extra de u$s 600 semanales al subsidio por desempleo –que expiró a fines de julio– estaba desalentando la vuelta de los estadounidenses al mercado laboral.

A menos de tres meses de las elecciones presidenciales, sin embargo, el presidente Donald Trump emitió días atrás una orden ejecutiva para habilitar un pago extra de u$s 400 semanales (u$s 300 financiados por el gobierno federal y u$s 100 por los estados), ante la imposibilidad de republicanos y demócratas de acordar un nuevo paquete de estímulo para reactivar la economía norteamericana. En este sentido, los nuevos datos del empleo pueden quitarles presión para llegar a un acuerdo político.

Durante una conferencia virtual del Council of the Americas, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo hoy que espera que la tasa de desempleo en los EE.UU. vuelva a niveles de un dígito en agosto y que el crecimiento en el tercer trimestre esté cercano al 20%.

"El punto clave que yo haría es que la economía está rebotando, parece una recuperación con forma de V y las recientes noticias ahora son incluso mejores que hace un mes", dijo Kudlow. El escenario del asesor de Trump contrasta con lo que prevén varios funcionarios de la Reserva Federal, que esta semana dijeron que el rebote económico se está ralentizando tras el repunte de casos de Covid-19 (en los EE.UU. los contagios ya se elevan a 5.223.131 mientras que las muertes suman 166.483) y que la economía no podrá recuperarse por completo hasta que el virus esté bajo control.

"Va a ser un trabajo mucho más difícil", le dijo a Bloomberg Ryan Sweet, jefe de investigación de política monetaria de Moody's Analytics "Los estados han frenado o reducido su reapertura, los efectos secundarios de la recesión están comenzando a surtir efecto”, por lo que Sweet prevé un escenario con más quiebras que, lógicamente, tendrán impacto sobre el empleo.