EE.UU.: el congreso presentó un nuevo paquete de asistencia por u$s 1 billón

Tras varios días de negociación, los senadores republicanos finalmente anunciaron un nuevo paquete de ayuda –hasta ahora el gobierno norteamericano ha desembolsado cerca de u$s 3,7 billones en asistencia– de u$s 1 billón, en el marco de la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus.

Uno de los principales ejes de debate es en cuánto se fijará la nueva suma adicional al beneficio de desempleo, que expira esta semana y hasta ahora era de u$s 600 semanales. El Senador Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana, aseguró que el plan incluiría algunos beneficios de desempleo adicionales –aunque evitó dar un número concreto– y pagos directos a los estadounidenses de u$s 1200 cada uno. Según el Washington Post, los republicanos quieren reducir el adicional por desempleo, un apoyo financiero clave en la recuperación del consumo, a u$s 200 por semana.

McConnell describió el programa como un plan "adaptado y dirigido", enfocado en lograr que los niños regresen a las escuelas, los empleados a sus trabajos y el respaldo para un sistema de salud que lidia con una enfermedad que ha matado a 150.000 estadounidenses y contagiado a otros 4.282.140.

En el contexto de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y China, además, el programa también prevé incentivos para quienes opten por fabricar equipos sanitarios de protección personal sanitarios localmente, en vez de tercerizar la producción en el gigante asiático.

El jefe de los republicados instó a los demócratas a comprometerse con el plan: "Tenemos un pie en la pandemia y un pie en la recuperación" y agregó: "El pueblo estadounidense necesita más ayuda. Necesita que sea integral, y necesita que se adapte cuidadosamente a esta encrucijada".

No obstante, el plan enfrenta una fuerte oposición no sólo de los demócratas (que lo ven limitado), sino también de los propios republicanos. “Tal como está ahora, creo que es probable que vean a varios republicanos expresando serias preocupaciones sobre este plan", dijo el senador oficialista Ted Cruz.