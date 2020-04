EE.UU.: el Congreso y la Casa Blanca acuerdan otro paquete de ayuda económica por u$s 500 mil millones

El Senado estadounidense se prepara para votar un nuevo paquete de estímulo de emergencia de hasta u$s 500 mil millones de dólares, con el objetivo de otorgarle financiamiento fresco al programa de créditos blandos para las Pymes que agotó sus fondos inciales de u$s 349 mil millones en sólo 13 días.

Este nuevo paquete de asistencia económica –el primero fue un programa de u$s 8300 millones y el segundo de u$s 2.2 billones, uno de los mayores programas de alivio fiscal en la historia de los Estados Unidos– destinará cerca de u$s 310 millones a la línea de créditos accesibles para pequeñas empresas, diseñado para que las Pymes puedan garantizar el pago de sueldos y proveedores, entre otras cosas.

Otros u$s 60.000 millones de dólares se destinarían a un programa separado de préstamos para desastres por daños económicos que proporciona financiación y adelantos de hasta u$s 10.000 dólares para las empresas.

La legislación también proporcionaría unos u$s 75 mil millones en ayuda económica para los hospitales que se han visto saturados por la pandemia; y otros u$s 25 mil millones para financiar más campañas de testeo.

Una de los principales temas de discusión entre los legisladores demócratas y el ala republicana del Congreso, en alianza con la Casa Blanca, tiene que ver con la ayuda del gobierno federal a los estados, muchos de ellos enfrentados con Donald Trump por el manejo de la pandemia de coronavirus. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo –que se reunió hoy con Trump– le pidió al gobierno federal un crédito, sin intereses, de u$s 4000 millones para poder hacer frente a los pagos de beneficios por desempleo, en el estado americano más afectado por el coronavirus.

Hasta el domingo pasado, el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell y el secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, descartaban la posibilidad de que el acuerdo incluyera ayuda para los estatados y gobiernos locales. Una de las demandas originales de la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi y del líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

Otra propuesta demócrata, un aumento para el programa de cupones alimenticios, también fue dejada de lado por McConnell y Mnuchin.



Una vez que el nuevo paquete sea aprobado en el Senado, el proyecto pasará a la Cámara de Representantes, algo que podría suceder tan pronto como el próximo miércoles.