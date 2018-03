EE.UU. autoriza la primera fábrica en Cuba desde 1959

El gobierno de Estados Unidos dio permiso a una compañía de Alabama para construir tractores en Cuba, dijo ayer uno de los propietarios de la compañía, lo que podría convertirla en la primera fábrica estadounidense en instalarse en la isla desde la revolución de 1959.

Horace Clemmons y Saul Berenthal –nacido en Cuba–, dueños de la compañía Cleber LLC, planean financiar una fábrica de entre u$s 5 millones a u$s 10 millones en el puerto cubano de Mariel, al oeste de La Habana, en la que construirán tractores pequeños para venderlos a agricultores y constructores privados locales a un precio de entre u$s 8000 y u$s 10.000.

La firma recibió el permiso por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro la semana pasada.