EE.UU: déficit comercial cae a mínimos de la era Trump por caída de importaciones

El déficit comercial de Estados Unidos cayó a un mínimo de más de tres años en noviembre, con las importaciones profundizando su descenso, probablemente por la guerra comercial del gobierno de Donald Trump con China, y las exportaciones repuntando, lo que sugiere que la mayor economía del mundo terminó con una base sólida el 2019.

La fortaleza de la economía estadounidense quedó de manifiesto hoy con la publicación de otro dato que mostró la actividad en el vasto sector servicios repuntó en diciembre.

Sin embargo, las industrias de servicios informaron una desaceleración en el aumento de nuevos pedidos y las contrataciones, en línea con las expectativas que apuntan a que el crecimiento económico se frenaría en 2020 a medida que se desvanecen los estímulos por los recortes de impuestos del 2018.

El Departamento de Comercio informó que el déficit comercial disminuyó un 8,2% a u$s 43.100 millones, su nivel más bajo desde octubre del 2016. La caída porcentual, en tanto, fue la mayor desde enero.

El déficit comercial se redujo un 0,7% hasta noviembre y está en camino de registrar su primer descenso anual desde 2013.

Los datos de octubre fueron revisados para mostrar que la brecha comercial disminuyó a u$s 46.900 millones en lugar de los u$s 47.200 millones reportados anteriormente. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el déficit comercial se reduciría a u$s 43.800 millones en noviembre.

China

El déficit comercial de bienes con China, eje de la agenda "Estados Unidos Primero" de la Casa Blanca, cayó un 15,7% a u$s 26.400 millones, con las importaciones bajando un 9,2% y las exportaciones subiendo un 13,7%.

La brecha comercial de bienes con la Unión Europea bajó un 20,2% a u$s 13.100 millones.

Estados Unidos y China están envueltos en una guerra comercial que se prolonga por cerca de un año y medio. Washington también se ha enfrentado con otros socios comerciales, entre ellos la Unión Europea, Brasil y Argentina, a los que acusa de devaluar sus monedas a expensas de los fabricantes estadounidenses.

Aunque Washington y Beijing llegaron en diciembre a un acuerdo comercial de "Fase 1", sigue habiendo una considerable confusión sobre los detalles del pacto. Trump dijo el martes pasado que el acuerdo preliminar se firmará el 15 de enero en la Casa Blanca.