EE.UU: déficit comercial bajó 14,6% por caída de importaciones chinas

El déficit comercial estadounidense de bienes y servicios se redujo en enero un 14,6% hasta los u$s 51.100 millones, por una gran reducción de las importaciones de China, informó hoy el Departamento de Comercio de EE.UU.

Xinhua - Contenedores de la china Cosco en Los Angeles

En todo caso, la cifra es menor que los pronósticos de los analistas, que habían proyectado un déficit para ese mes de u$s 57.700 millones.

Pero también fue la mayor contracción del déficit comercial del país en 10 meses, y posiblemente incidió el aumento de las compras chinas de soja a EE.UU., lo cual se reflejó en un repunte de las exportaciones luego de tres meses seguidos en baja.

El déficit comercial de Estados Unidos respecto a China bajó un 6,4% en el primer mes del año, a u$s 34.500 millones.

En plena crisis por la guerra comercial entre China y Estados Unidos desatada hace un año por la imposición de aranceles por parte del presidente Donald Trump al gigante asiático, que también respondió con gravámenes, mañana jueves comenzará en Pekín una nueva ronda de negociaciones, para poner fin a las tensiones.

El año pasado, Washington impuso aranceles por un valor de u$s 250.000 millones sobre bienes importados desde China, que respondió con tarifas valuadas en u$s 110.000 millones para los productos estadounidenses, lo que incluyó a la soja y a otras materias primas.

Según Xinhua, en la octava ronda de consultas que se hará este jueves y viernes, participarán el representante de Comercio estadounidense, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Xinhua - Steven Mnuchin

Mientras que a la novena ronda que se hará en abril en Washington, asistirá el viceprimer ministro chino Liu He, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y jefe de la parte china del diálogo económico integral China-EE.UU.

Bloomberg - Robert Lighthizer

Este miércoles, en Washington el Departamento de Comercio detalló que las importaciones descendieron 2,6% hasta los u$s 258.500 millones, y que para ello contribuyeron tanto una demanda doméstica más débil como precios más bajos por el crudo. Las exportaciones subieron apenas un 0,9%, hasta los u$s 207.300 millones.

El dato de enero se produce después de que 2018 cerrase con 621.000 millones de dólares, el récord en el déficit en la última década.

El déficit de bienes con China, seguido muy de cerca debido a la guerra comercial desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump, se redujo un 12,6% hasta los u$s 33.200 millones.

Xinhua - Evento de promoción china en Austin, EE.UU.

El país atraviesa una sólida expansión económica, con un crecimiento del 2,9% en 2018, alimentado por el agresivo estímulo fiscal lanzado por Trump a través del recorte de impuestos para las empresas y, en menor medida, los trabajadores.

En la primera economía mundial, históricamente los déficits crecen durante las épocas de bonanza porque crece el deseo de los estadounidenses por productos importados.

De su parte, en lo que hace al impacto de la guerra comercial, China recortó sus previsiones de crecimiento para 2019 a entre 6% y 6,5%, lo que sería el nivel más bajo en más de dos décadas.

Y en EE.UU, la Reserva Federal (Fed) descartó prácticamente más subidas de tipos de interés en lo que resta del año ante la ralentización global, y rebajó también las perspectivas de crecimiento para este año del 2,3% al 2,1%.

En tanto, en China la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) reportó que los beneficios de sus principales empresas industriales continuaron cayendo y en enero-febrero descendieron el 14% interanual, en gran medida, por factores estacionales. Las ganancias combinadas de las empresas industriales con ingresos anuales superiores a u$s 2,98 millones alcanzaron los u$s 105.400 millones.

Los datos de los dos primeros meses del año se ofrecieron en conjunto ya que a comienzos de febrero se celebraron en China las festividades por el Año Nuevo Lunar, una época en la que la industria del país se paraliza, y el ONE atribuyó la fuerte bajada a "las interrupciones causadas" por estas festividades.

Los sectores que arrastraron hacia la caída fueron las industrias automotriz, de procesamiento de petróleo, del acero y de productos químicos.