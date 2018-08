Duque recibe de Santos una Colombia con menos pobreza

Después de ocho años en el Gobierno, Juan Manuel Santos se muda de la Casa de Nariño y, como lo ha dicho en diversas oportunidades en las últimas semanas, considera que deja un país mejor del que encontró en 2010.

En términos generales, para Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana, este Gobierno tiene unos resultados que no se habían visto en muchísimos años. De hecho, considera que el Gobierno Santos ha tenido los mejores resultados económicos que se puedan encontrar en la historia reciente de Colombia.

"En primer lugar, ningún otro Gobierno vio reducciones tan grandes en la pobreza al tiempo que se redujo la inequidad en la distribución del ingreso. Estas dos cosas juntas no se habían presentado antes en Colombia, desde que se mide la pobreza", explicó.

De acuerdo con el Departamento de Prosperidad Social (DPS), desde 2010 hasta este año, 5,4 millones de personas superaron la pobreza multidimensional, 4,3 millones abandonaron la monetaria, y 2,3 millones de personas salieron de la pobreza extrema.

En este mismo sentido, según las cifras más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la pobreza monetaria pasó de 37,2%, en 2010, a 26,9% en 2017, lo que indica un mayor ingreso para los hogares más vulnerables.

El Índice de Pobreza Multidimensional también disminuyó, pasando de 30,4% en 2010 a 17% en 2017, lo que permite concluir que se ha mejorado el bienestar de las familias, pues este índice tiene en cuenta factores como salud, educación, condiciones de la niñez y de la juventud, habitabilidad de los hogares, características de la vivienda y trabajo. Además el coeficiente de Gini, con el que se mide la desigualdad de los ingresos, se redujo de 0,557 en 2009 a 0,508 en 2017.

Esta reducción de la pobreza y fortalecimiento de la clase media se puede explicar por el crecimiento económico. Si bien el crecimiento del país fue bajo como consecuencia de la caída de los precios del petróleo, el promedio de crecimiento durante estos ocho años fue bueno. En 2009, el crecimiento del PBI anual fue 1,65%, mientras que en 2011 éste aumentó 6,59%.

Aunque el crecimiento disminuyó, es de resaltar la administración que se hizo de la economía, puesto que con el desplome de los precios del petróleo, la economía colombiana no entró en recesión, como sí lo hicieron las economías de otros países de la región que producen petróleo, como Ecuador o Brasil.

Los precios del petróleo también tuvieron un efecto en las exportaciones del país, que habían pasado de u$s 32.846,33 millones, en 2009, a u$s 60.125,17 millones en 2012. Ya que la mayoría de las exportaciones eran del sector minero, en 2015 las exportaciones disminuyeron a u$s 36.017,52 millones.

"Tras este golpe, el país ha intentado diversificar las exportaciones, y aunque el sector agropecuario ha ganado un poco más de participación y el sector minero tiene un participación ligeramente menor a la mitad, todavía hace falta invertir en la transformación productiva", mencionó Restrepo.

Por otra parte, durante el Gobierno Santos se vivió un período inflacionario que también fue respuesta al fuerte choque externo de la caída de los precios del petróleo. Fue un periodo de inestabilidad contenida, ya que aunque la inflación aumentó, no se quebraron empresas ni hubo inestabilidad en el sistema financiero.

Cuando Santos asumió el poder en agosto de 2010, la inflación estaba en 2,31%, luego de la crisis de precios, esta alcanzó a estar casi en 9% en julio de 2016.

Vale la pena resaltar que se ajustó la tasa de intervención y se tomaron las medidas de política económica necesarias para disminuir la inflación, la cual desde hace varios meses está estable dentro del rango meta, que va de 2% a 4%, del Banco de la República, lo que incentivará el crecimiento.

"El ministro Cárdenas hizo un excelente manejo de la economía, tuvo que enfrentar la caída de los precios del petróleo. Obviamente quedaron cosas dentro del tintero, como la reforma pensional, pero el balance general del manejo económico es bueno. El crecimiento de la economía es lento y hay muchas cosas por hacer, pero así como hay retos, hubo logros", destacó Roberto Junguito, ex ministro de Hacienda.

Desde que Juan Manuel Santos asumió el poder, la tasa de desempleo ha tenido una tendencia a la baja.

Si se compara la tasa de junio de 2010 con la de 2018, ésta pasó de 11,6% a 9,1%. Sin embargo, Stefano Farné, director del Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad Externado, indicó que no se ha creado empleo, lo que sugiere que las personas han dejado de buscar trabajo. "Una teoría es que no están buscando porque reciben subsidios públicos", dijo.