Trump habló por primera vez tras las elecciones, sin referencias al triunfo de Biden

Donald Trump habló este viernes por primera vez tras el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos dijo que espera que esté disponible una vacuna contra el coronavirus para toda la población en abril, en medio de un aumento de nuevas infecciones que ha llevado las cifras diarias a máximos récord.

En sus primeros comentarios públicos en más de una semana después de su derrota electoral ante Biden, el mandatario anticipó que las autoridades sanitarias nacionales otorgarán la autorización de emergencia a las de resultados más prometedores.

En esa línea, indicó que la primera probablemente sea la producida por Pfizer y BioNtech, la primera en anunciar que los primeros resultados de la tercera fase de sus ensayos muestran una efectividad de más del 90%.

Trump precidó que las primeras dosis estarán destinadas a los trabajadores sanitarios, grupos de riesgo y trabajadores de “primera línea”, es decir, aquellos en mayor contacto con la enfermedad. Minutos después, uno de los funcionarios a cargo del plan, Moncef Slaoui, dijo que habrá suficientes dosis para inocular a 20 millones de personas para diciembre.

Nuevas polémicas

Trump anticipó que excluirá de su plan al estado de Nueva York, alegando que el gobernador demócrata Andrew Cuomo manifestó dudas acerca de su seguridad.

“El gobernador dijo que quiere tomarse su tiempo, no haremos envíos a Nueva York así que nos tendrá que decir cuando estará listo. No podemos dársela a un estado que no se la dará a su población”, dijo.

Trump también se refirió a las declaraciones de las autoridades de Pfizer, que negaron formar parte de la operación “Warp Speed", la iniciativa gubernamental para lograr el desarrollo y la distribución de una o más vacunas lo más rápido posible. Las calificó de “error desafortunado”.

En concreto, Kathrin Jansen, vicepresidente de la farmacéutica , dijo que el dinero enviado por la administración de Trump (u$s 1,95 billones) representa un pago adelantado para procurarse cientos de millones de vacunas para garantizar el acceso prioritario de la población. El acuerdo contempla la entrega de las primeras 100 millones de dosis y la opción de adquirir hasta 500 millones más.

En contraste, BioNtech sí recibió dinero del Gobierno alemán con el mismo propósito de la operación. Berlín entregó en septiembre a la compañía alemana u$s 445 millones en virtud de un acuerdo para ayudar a acelerar la vacuna. A la operación Warp Speed se le atribuye la aceleración de varios otros programas de vacunas, incluido uno de Moderna Inc. que utiliza tecnología similar a la de Pfizer y podría arrojar datos de sus pruebas a fines de este mes.