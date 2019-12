Donald Trump: comienza la cuenta regresiva hacia el impeachment

Dos días antes de la votación que puede confirmar a Donald Trump como el tercer presidente en la Historia de los Estados Unidos en someterse a juicio político –lo acusan de abuso de poder y obstrucción del Congreso–, los demócratas estadounidenses prometen pelear por testigos y un debido proceso en el juicio político contra Trump en el Senado, de mayoría republicana.

El líder de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que espera que el juicio político comience el 6 de enero y que en el proceso se haga "justicia, pero justicia rápida" con Trump, luego de que senadores republicanos admitieran que les interesa más proteger al presidente que ser jueces imparciales.

La Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, que aprobó los cargos contra el mandatario, difundió un informe de 658 páginas con los argumentos legales del proceso y el detalle de las acusaciones contra Trump, entre las que destaca presionar a Ucrania para investigar a rivales demócratas.

Publicado por el presidente de la comisión, Jerry Nadler, el documento habla de conductas "criminales" del presidente, incluyendo soborno, lo que refuta la afirmación de los republicanos de que no se ha identificado ninguna actividad específicamente criminal por parte de Trump. "El abuso de poder del presidente Trump abarcó tanto el delito constitucional de 'soborno' y múltiples crímenes federales", señala el informe, y dice que la conducta de Trump fue "como ninguna que haya visto alguna vez esta nación".

El documento fue enviado a la Comisión de Reglas de la Cámara, que se reunirá mañana para determinar los parámetros del debate y la votación del miércoles en el pleno del recinto. Las reglas para juicio político se aprueban por mayoría simple en el Senado.

Se da por descontado que Trump será hallado culpable en la Cámara de Representantes, donde los demócratas son mayoría. Sin embargo, se espera que sea absuelto en el Senado, que está controlado por los republicanos y donde se necesita una mayoría especial de dos tercios para la destitución de un presidente o de cualquier otro funcionario susceptible de juicio político.

Pero Schumer dijo hoy a la cadena CNN que exigirá un debido proceso, y que escribió una carta al líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, para exigir el testimonio de cuatro testigos clave, entre ellos el jefe de gabinete Mick Mulvaney, un funcionario de la Casa Blanca y ex asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton.

Schumer dijo que también pidió en la carta poner límites a la duración del interrogatorio de los testigos, y que la estructura general del proceso dé a los estadounidenses lo que describió como "confianza en el proceso". "Sólo los hechos. No necesitamos búsqueda de información incriminatoria sin ton ni son. Trataremos de tener el tipo de justicia por el cual se conoce a Estados Unidos, que es justicia, pero justicia rápida", señaló.

El impeachment a Trump se basa en dos acusaciones: por un lado, abuso de poder se refiere a la acusación de que Trump condicionó asistencia militar y una cumbre con el presidente de Ucrania a cambio de que éste anunciara investigaciones contra el ex vicerpesidente Joe Biden, potencial rival electoral del mandatario en 2020; el otro cargo se trata de obstrucción al Congreso por negarse a cooperar con la investigación y ordenar a funcionarios que no comparecieran a dar testimonio antes las comisiones investigadoras, algo que según los demócratas no tiene precedentes en la historia del país.