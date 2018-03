Detuvieron en Brasil al cerebro de la campaña de Dilma y la oposición revive las protestas

El publicista brasileño João Santana, considerado uno de los principales asesores del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), se entregó ayer a las autoridades en Brasil, donde pesa una orden de prisión temporal contra él, dictada en el marco de la investigación del escándalo en Petrobras.

Santana aterrizó en el aeropuerto de Guarulhos (San Pablo) acompañado de su mujer, procedente de la República Dominicana donde se encontraba trabajando en la campaña de reelección del presidente dominicano, Danilo Medina. De inmediato fue trasladado a Curitiba, donde quedó detenidos tras una orden de presión temporal que pesaba sobre él.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público Federal (MPF), Santana recibió u$s 7,5 millones fuera del país por parte del conglomerado de ingeniería y construcción Odebrecht y del operador financiero de la trama de corrupción en Petrobras, Zwi Skornicki.

El publicista fue el cerebro de las campañas electorales de la presidenta Dilma Rousseff en 2010 y 2014 y trabajó también en la reelección del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por lo que su detención podría complicar la situación de Rousseff, que no está siendo investigada en el escándalo, pero sufre sus efectos con un hundimiento de su popularidad.

De hecho, varios movimientos civiles y manifestantes críticos del gobierno de Rousseff revivieron en las redes sociales su convocactoria a una jornada de protesta contra la mandataria el 13 de marzo próximo, a la cual se unieron en un "integral apoyo" todos los partidos del arco opositor.

"Convocamos a nuestros militantes y simpatizantes y llamamos a los brasileños en todos los municipios a que salgan a la calles para defender a Brasil y a la democracia", según el comunicado de las fuerzas opositoras.

En tanto, en una carta pública para anunciar su renuncia a la campaña por la reelección del presidente dominicano, Santana dijo que se trata de "acusaciones infundadas".

"Conociendo el clima de persecución que se vive hoy día en mi país, no puedo decir que me tomó completamente por sorpresa, pero aún así es difícil de creer", manifestó.