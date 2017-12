Desbarataron un complot para matar a Theresa May

Dos hombres fueron acusados de planear el asesinato de la primera ministra británica Theresa May, un caso cuya primera audiencia tendrá lugar este miércoles, informó la prensa británica.



Naaimur Zakariyah Rahman, de 20 años, y Mohammed Aqib Imran, de 21, planeaban colocar una bomba en las barreras de seguridad de Downing Street, la residencia de May, y luego entrar a acuchillarla, según la prensa.



Estas informaciones aparecen un día después de que la ministra de Interior, Amber Rudd, dijera al Parlamento que se habían desbaratado 22 planes islamistas de atentados desde el asesinato en 2013, en las calles de Londres y a plena luz del día, del soldado Lee Rigby.



Nueve de los planes frustrados fueron descubiertos tras el atentado ante el Parlamento británico en marzo, en que murieron cinco personas.



“El Reino unido afronta una intensa amenaza terrorista, que es multidimensional, evoluciona rápidamente y a una escala y ritmo que no habíamos visto nunca antes”, dijo la policía el ayer, martes.



La policía dijo estar embarcada en 500 investigaciones contraterroristas con 3.000 sospechosos.



El Reino Unido ha sufrido 5 atentados en 2017, que dejaron 36 muertos y más de 200 heridos. Cuatro de ellos fueron reivindicados por la organización Estado Islámico.



Tres autores de estos atentados estaban bajo el radar de las fuerzas de seguridad, según una investigación interna que concluyó que la policía perdió varias oportunidades de evitar el atentado contra el pabellón Manchester Arena.