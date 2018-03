Denuncia en Francia contra candidato

El candidato conservador a la presidencia de Francia, Francois Fillon, fue acusado por la prensa local de haber recibido varios trajes como regalos de "un amigo generoso" por un monto de 48.500 euros, en los últimos cinco años.

De ese monto, 35.500 euros fueron pagados en efectivo en la exclusiva tienda de moda Arnys, algo poco frecuente en París donde las transacciones comerciales de envergadura principalmente están bancarizadas.

A sólo cinco semanas de las elecciones, esta denuncia se sumó a la investigación de la Fiscalía por presunta corrupción y por la que Fillon será imputado este miércoles bajo la sospecha de haber contratado a su esposa e hijos como asesores legislativos cuando era diputado, percibiendo sueldos por trabajos que no realizaron.

El martes pasado, justo después de haber sorteado un motín partidario que casi lo separa de la competencia electoral, la prensa también denunció al ex primer ministro por evasión fiscal tras recibir un préstamo de 50.000 euros que nunca declaró.

Pese a todo, el candidato de Los Republicanos sigue decidido a disputar la elección el 23 de abril, de la que se descarta que habrá segunda ronda el 7 de mayo.

El gran beneficiado de los escándalos de corrupción de Fillon en los sondeos es el ex ministro de Economía del actual gobierno y candidato liberal identificado como independiente, Emmanuel Macron, quien según últimas encuestas iría al ballottage con la ultraderechista Marine Le Pen, mientras Fillon quedaría en tercer lugar.