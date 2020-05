Crisis en Brasil: Bolsonaro se sumó a una protesta en contra del Congreso y la Corte Suprema

Mientras en Brasil la cifra de muertes por Covid-19 ya supera las 7000 y el número de infecciones se eleva a 101.147, el presidente Jair Bolsonaro participó de una protesta multitudinaria en contra del Congreso y del Supremo Tribunal Federal.

Bolsonaro dejó la residencia oficial de la Alvorada para saludar a los militantes que se habían concentrado en las inmediaciones del Palacio do Planalto, en una manifestación que el presidente definió como "espontánea". "Estoy seguro de una cosa –dijo el mandatario–, nosotros tenemos al pueblo de nuestro lado, tenemos a las Fuerzas Armadas al lado de la gente, por la ley, por el orden, por la democracia y por la libertad. Y lo más importante, tenemos a Dios con nosotros".

El presidente dijo que quería "un gobierno sin interferencias que pudieran obstaculizar el futuro de Brasil" y, en tono de advertencia, declaró que "la paciencia se acabó".

Más tarde en su discurso (que fue transmitido en vivo a través de las redes sociales del presidente), Bolsonaro manifestó: "Le pido a Dios que no tengamos problemas esta semana. Llegamos a un límite, no habrá más conversaciones, de acá para adelante. No sólo exigiremos, haremos cumplir la Constitución a cualquier precio".

Sin barbijo, y en abierto boicot de las medidas de distanciamiento social, Bolsonaro se sumó al acto proselitista y buscó proyectar apoyo popular mientras crece su aislamiento político: está enfrentado con los gobernadores más fuertes del país por el manejo de la epidemia de coronavirus; con la Corte Suprema, que frenó la designación de Alexandre Ramagem –muy vinculado la familia Bolsonaro– como jefe de la Policía Federal; con un amplio sector del Congreso, especialmente con el presidente de Diputados, Rodrigo Maia; y con su exministro de Justicia, Sergio Moro, quien el fin de semana declaró durante ocho horas en contra de Bolsonaro en el marco de una investigación por interferencias en la Policía. Moro también entregó su celular, donde había mensajes de texto y audios del propio presidente y varios ministros.

Además, hubo fuertes rumores de que el ministro de Economía, Paulo Guedes, podría renunciar en medio de discusiones por el gasto público, aunque las tensiones se calmaron luego de que Bolsonaro reafirmara públicamente que "el único hombre que decide sobre la economía del país se llama Paulo Guedes". La denominada 'ala militar' de su gobierno, comandada por el jefe de Gabinete, el general Walter Braga Netto, ha buscado distanciarse un poco del presidente tras las salidas del exministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta y Moro.