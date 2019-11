Crisis en Bolivia: Evo renunció luego de llamar a elecciones y denunció un golpe

En un discurso divulgado en televisión, el mandatario de Bolivia, Evo Morales, renunció hoy a la presidencia, en el marco de la escalada de la crisis política, después de que la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidiera la repetición de las elecciones presidenciales del 20 de octubre y que el Ejército le sugiriera a Evo renunciar, junto a una catarata de dimisiones de funcionarios.

"Tengo la obligación de buscar la paz", dijo Evo Morales al explicar que deja la presidencia para intentar frenar la escalada de violencia y puntualmente señaló a los principales líderes opositores, al decir que su renuncia es "para que (Carlos) Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a dirigentes sociales", para que "no sigan haciendo quemar las casas. Si pasa algo con Evo y Alvaro (García Linera), va a ser responsabilidad de Mesa y Camacho", advirtió.

De su parte, Mesa celebró "el fin de la tiranía. A Bolivia, a su pueblo, a los jóvenes, a las mujeres, al heroísmo de la resistencia pacífica. Nunca olvidaré este día único. El fin de la tiranía. Agradecido como boliviano por esta lección histórica. Viva Bolivia!!!!!", tuiteó Mesa.

Evo Morales señaló que "acá ha habido un golpe cívico-político-policial" y, en referencia a versiones de que se estaba escapando, aclaró que "no tengo por qué escaparme. No he robado a nadie. "Vuelvo a Cochabamba, a mis compañeros del Trópico, para compartir: su esfuerzo no ha sido en vano. Nunca me abandonaron".

"Nuevamente quiero decirles, estamos renunciando, para que no sean amedrentadas nuestras familias. Vamos a continuar luchando, por nuestra querida Bolivia". También apeló a la comunidad internacional, a Naciones Unidas, a la OEA, a la UE, a que "digan la verdad sobre este golpe de Estado. Ser indígena y ser de izquierda es un pecado".

Junto a Morales, también dimitió el vicepresidente Alvaro García Linera y recordó que el 20 de octubre, "el pueblo boliviano nos dio el 47% de su voto, casi la mitad del pueblo boliviano".

"Fuerzas extrañas, oscuras, comenzaron a conspirar desde ese mismo día. Intimidaron a personas para bloquear calles, formaron bandas paramilitares para intimidar a campesinos, para golpear con palo y clavo a mujeres, insultaron a la gente trabajadora, quemaron sedes sindicales. Fue la primera etapa del golpe, de un golpe de Estado para desconocer a un gobierno legalmente instituido".

La gente movilizada en el monumento al Chiriguano decide mantener todavía el paro hasta que se conozca quien será el sucesor de Evo Morales pic.twitter.com/cw9UNrK1NP — La Razón Digital (@LaRazon_Bolivia) November 10, 2019

Luego se refirió a una última etapa "del golpe, con la ruptura del orden constitucional por un sector de la policía nacional que dejo de proteger a la ciudadanía, las instituciones, dejó de cumplir su rol institucional y una parte de ellos se conformó en fuerza de choque, antibolivianas".

"En las últimas horas hemos visto cómo policías armados, con armas de fuego, han salido a perseguir campesinos, a romper bloqueos amenazando con dispararles".

Al referirse a la renuncia de Morales y la suya propia, Linera dijo que "el golpe de Estado se ha consumado. Hemos tomado esa decisión para que no se use la violencia por parte de estas fuerzas agresivas contra el pueblo, para que no maltraten a más familias, por eso estamos renunciando, para que no ensangrenten nuestros campos y nuestros barrios".

Las FFAA y la policía

Poco antes, el jefe del Mando Militar de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman, le había "sugerido" al mandatario que renunciara a su cargo.

"Luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia", afirmó Kaliman en rueda de prensa.

Señaló la "escalada del conflicto que atraviesa el país" y argumentó que "velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la Constitución política del estado, en conformidad al artículo 20 de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas", "sugieren" la renuncia de Morales.

Kaliman se refirió además al "pueblo boliviano y sectores movilizados" a los que instan a "deponer las actitudes de violencia, desorden entre hermanos, para no manchar con sangre, dolor y luto a nuestras familias".

También el comandante general de la Policía, general Vladimir Yuri Calderón, dijo que "nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales que presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia".