Criminal de guerra bosniocroata se suicida en la corte

El ex líder militar bosniocroata Slobodan Praljak se suicidó ingiriendo una sustancia líquida durante la audiencia de apelación del Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia (TPIY), luego de que ésta confirmara su sentencia a 20 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en la guerra de Bosnia (1992-1995). "Soy inocente. No soy un criminal de guerra. Rechazo esas acusaciones", gritó Praljak en protesta por el veredicto que confirmaba una sentencia de 2013. Luego sacó un frasco de su bolsillo, lo abrió, ingirió su líquido y ante las cámaras que retransmitían en directo la decisión del tribunal, dijo: "He tomado veneno". Falleció poco después en un hospital de La Haya.