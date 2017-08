Creen en Brasil que la reforma previsional se votará este año

El ministro de Hacienda de Brasil, Henrique Meirelles cree que la Reforma Previsional que impulsa será votada en la Cámara de Senadores en el mes de octubre y que la reforma tributaria, antes de fin de año.

"La reforma previsional será votada en octubre y la tributaria poco después. Y si fuera en noviembre también está bien", dijo el ministro.

Según señaló el funcionario las reformas necesitan ser aprobadas este año porque en 2018 habrá año electoral.

También señaló que "el gobierno está trabajando duro" en la reforma tributaria que será presentada en breve en el Congreso.

El ministro Meirelles dijo que muchos parlamentarios pueden cuestionar que no sabrán que decirles a sus electores el próximo año cuando se les pregunte sobre la aprobación de las leyes.

La respuesta es simple "Sin las reformas estructurales, Brasil volverá a tener bajas en la actividad económica, aumento del desempleo y de la inflación, algo que la sociedad ya no desea"

Sin embargo, la victoria de Temer en el Congreso no dio carta blanca para realizar cualquier juego. Algunos analistas se muestra muy escépticos de que pueda ser aprobado un proyecto de ley de reforma a las pensiones incluso menos riguroso del que se previó inicialmente, porque estiman que la oportunidad para una reforma de pensiones ya se perdió habida cuenta de que ya se inició el tiempo electoral.

Además, el riesgo de que los fiscales presenten nuevos cargos contra el presidente brasileño, Michel Temer, también podría oscurecer el panorama de un gobierno con escasa popularidad.