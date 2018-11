Crece la tensión y Maduro manda más tropas a la frontera con Colombia

El ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino, dijo el lunes que el estado fronterizo de Amazonas fue reforzado con tropas después de que tres militares murieron y 10 fueron heridos en un incidente registrado el fin de semana tras la captura de "nueve paramilitares colombianos".

Venezuela y Colombia comparten una frontera de 2200 kilómetros y mantienen tensas relaciones políticas desde hace más de un año, mientras se recriminan mutuamente delitos cometidos en zonas limítrofes.

El domingo, Padrino informó en Twitter que tres militares venezolanos murieron y 10 resultaron heridos por un grupo armado en el eje Puerto Ayacucho-El Burro, al suroeste del país.

El suceso se produjo cuando se el grupo se desplazaba en vehículos luego de una operación militar, según un reporte de la Guardia Nacional de Puerto Ayacucho al que Reuters tuvo acceso.

"Rechazamos este acto vil", dijo Padrino en una declaración en la televisión estatal.

��||| "Se ha reforzado la presencia de nuestros soldados en el Amazonas y les decimos a los grupos armados ¡váyanse de Venezuela!. No tienen cabida aquí", aseguró el GJ @vladimirpadrino. pic.twitter.com/e1OYaXrYFf — Prensa FANB (@PrensaFANB) 5 de noviembre de 2018

Además de reforzar el estado Amazonas con tropas "vamos a buscar a los delincuentes paramilitares donde quiera que estén. Por ahora les digo: váyanse de Venezuela, váyanse de Venezuela, no hay espacio, no hay espacio, nunca ha habido espacio para ustedes", agregó el ministro sin dar nuevos detalles de lo ocurrido el domingo.

Los heridos están fuera de peligro, aseguró Padrino.

El ministro de Defensa también dijo que estos y otros incidentes podrían resolverse si tuviera contactos con las autoridades de Colombia.

Con Colombia "no hay comunicación con la fuerza armada, con el ministro. Me cansé de pedirle al ministro de Defensa del gobierno anterior conversar, es importante conversar, y no ha sido posible", dijo.

"Irresponsablemente el gobierno de Colombia se ha negado a conversar sobre las cosas que son comunes", añadió.