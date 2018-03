Corte Suprema de Venezuela anuló la ley de amnistía

El máximo tribunal de Venezuela decretó que la ley de amnistía aprobada por la mayoría opositora del parlamento es inconstitucional, por lo que la norma no se podrá aplicar.

Así, termina con la intención de la Asamblea Nacional de liberar y concluir con las causas judiciales que se le siguen a figuras de la oposición considerados como presos políticos, entre ellos a Leopoldo López.

La sala constitucional del TSJ dijo que "habiéndose incluido en la ley en cuestión delitos comunes ajenos a esta figura constitucional, esta Sala no puede impartir su conformidad constitucional".

"Esa ley de impunidad no va. Si queremos paz, esa ley no va", dijo Maduro. Pero desde la Asamblea Nacional le contestaron que "la autonomía del Poder Legislativo no se discute" y anunciaron que van a "exigir al Gobierno" la promulgación de la ley.

La decisión del TSJ profundiza el conflicto entre los poderes públicos que desde hace un año afecta al país petrolero.