Corrupción en Brasil: caen dos ex miembros del PT en una causa vinculada a Petrobras

La policía de Brasil detuvo el viernes a ex líderes del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) por participar de un supuesto crédito bancario fraudulento, en una nueva etapa de la vasta investigación sobre corrupción centrada fundamentalmente en la gigante estatal Petrobras.



La vigésimo séptima ronda de la denominada ‘Operación Lavado de Autos‘ se concentró en un préstamo a 10 años que entregó el local Banco Schahin y que generó pérdidas a la petrolera estatal. Los fiscales señalan que el crédito de 12 millones de reales (3.300 millones de dólares) nunca fue devuelto.



En un nuevo revés para el partido de la presidenta Dilma Rousseff, la policía detuvo a un ex tesorero del PT para indagarlo y arrestó a un ex secretario general y al propietario de un diario local, según informaron investigadores en conferencia de prensa.



La pesquisa que lleva más de dos años ha revelado un sistema de corrupción que involucra a varias compañías y a importantes funcionarios del Gobierno del PT, que asumió la administración de Brasil en 2003.



El escándalo ha dado impulso a un pedido de la oposición para que Rousseff enfrente un juicio político, a pesar de que la mandataria no está siendo investigada.



Las detenciones de hoy son consecuencia de la detención en noviembre de José Carlos Bumlai, un poderoso empresario ganadero amigo del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bumlai está acusado de buscar la ayuda del ex presidente para obtener un contrato con Petrobras por u$s 1.600 millones en el campo Vitoria, para una unidad de Schahin Group. A cambio, Bumlai arregló que el banco del grupo le condone el préstamo.